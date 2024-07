Jayson Tatum finisce sulla cover di NBA 2K25: ecco la data di uscita

2K ha svelato ieri che il campione NBA dei Boston Celtics Jayson Tatum, cinque volte All-Star, sarà l’atleta di copertina di NBA® 2K25 Standard Edition. Tatum sarà presente insieme a A’ja Wilson, due volte campionessa WNBA, due volte MVP e sei volte All-Star WNBA con le Las Vegas Aces, sulla doppia copertina per NBA® 2K25 All-Star Edition.

Vince Carter, classe 2024 della Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, otto volte All-Star e due volte nominato nell’All-NBA Team, leggenda NBA nelle gare di schiacciate, sarà presente sulla copertina della NBA 2K25 Hall of Fame Edition.

NBA 2K25 sarà disponibile il 6 settembre su PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Queste le parole di Tatum:

“È un onore essere nominato atleta di copertina di NBA 2K25. Gioco a NBA 2K da quando ero bambino e il mio sogno è sempre stato di essere un giorno in copertina. Anche dopo aver vinto un campionato NBA, è gratificante vedere che tutto questo prende vita”.

Stessa felicità per A’ja Wilson:

“Essere presente sulla copertina di NBA 2K25 è un momento importante per me e una testimonianza dell’interesse in continua crescita per la WNBA. Vedere un numero sempre maggiore di atlete della WNBA scansionate in NBA 2K25 per catturare al meglio lo stile e la fiducia della lega, mi ha dato forza, e non vedo l’ora che i fan possano vivere questa esperienza all’interno del gioco”

Vince Carter ha quindi aggiunto quanto segue:

“I riconoscimenti che NBA 2K e la Naismith Basketball Hall of Fame mi hanno conferito, hanno reso questo anno indimenticabile, e mi hanno fatto riflettere con gratitudine sulla mia carriera. Già essere nominato atleta di copertina sarebbe stato un momento speciale per me, ma essere sulla copertina di NBA 2K25 Hall of Fame Edition è decisamente un vero onore”.

Con NBA 2K25, i giocatori potranno creare una dinastia in La mia CARRIERA, competere nelle nuove modalità di MyTEAM e, per chi possiede una piattaforma New-Gen, sperimentare in aggiunta una sesta era in La mia NBA, una Città più compatta e interattiva, oltre alla possibilità di consolidare il proprio titolo di G.O.A.T. in The W.

Oltre ai nuovi aggiornamenti in La mia CARRIERA e MyTEAM, i giocatori su Current-Gen troveranno una metropoli nel Quartiere del tutto nuova, pronta da esplorare, dove portare a termine missioni, guadagnare ricompense ed eclissare i propri rivali. La versione New-Gen di NBA 2K25 è disponibile su PS5, Xbox Series X|S e ora anche su PC. Grazie alla tecnologia ProPLAYTM migliorata, NBA 2K25 New-Gen offre l’esperienza di basket più fedele alla realtà di tutta la serie, offrendo ai giocatori il massimo controllo e dominio della competizione.

I giocatori su PC, con compatibilità specifiche, potranno ora beneficiare del maggiore realismo offerto dalla tecnologia ProPLAYTM e della possibilità di competere in modalità come La mia NBA, The W e in Città. Il crossplay sarà disponibile solo su console New-Gen.

NBA 2K25 offrirà diverse edizioni del gioco in vari formati digitali e fisici: la Standard Edition, la All-Star Edition e la Hall of Fame Edition, quest’ultima in vendita solo fino all’8 settembre, che include un abbonamento di 12 mesi all’ NBA League Pass*. Tutte le edizioni di NBA 2K25 sono già disponibili per il preordine e usciranno in tutto il mondo il 6 settembre:

La Standard Edition sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, e per Nintendo Switch.

sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, e per Nintendo Switch. La All-Star Edition (digitale) sarà disponibile per PS5 e PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, Nintendo Switch e PC. Questa edizione include 100.000 VC e contenuti MyTEAM, tra cui 10 carte giocatore MyTEAM (3 garantite a 89 OVR), 3 carte Scarpa Diamante, 3 Potenziamenti Impeto e 1 carta Allenatore Ametista oltre a contenuti La mia CARRIERA, tra cui 150x Potenziamenti abilità (25 partite), 75x Potenziamenti Gatorade (25 partite), la maglia da copertina di Jayson Tatum, la skin Skateboard elettrico di Jayson Tatum e una maglietta Cover Stars Design 2K25.

La Hall of Fame Edition, a disponibilità limitata, sarà disponibile solo fino all’8 settembre su PS5 e PS4, Xbox Series X|S e Xbox One e PC. La speciale Hall of Fame Edition include tutto ciò che è presente nella All-Star Edition più una maglia di copertina La mia CARRIERA Vince Carter, un Pass Pro Stagione 1 con 4 premi Pass Pro anticipati e un abbonamento a NBA League Pass per 12 mesi*.