Monty Williams vuole riportare i Pistons ai fasti NBA di un tempo

Prima del rinnovo di Gregg Popovich con i San Antonio Spurs, quello di Monty Williams ai Detroit Pistons era il contratto più ricco per un allenatore NBA. Già Coach of The Year, l’ex Suns ha trovato nuovi stimoli dalla proposta di Motor City.

Il tecnico ne ha parlato in occasione della sfida di Summer League giocata proprio dai Pistons contro i neroargento. Ecco un passaggio delle sue dichiarazioni:

“Per prima cosa sono grato di avere un incarico. Cerco sempre di non dimenticare che sono in NBA da tanti anni, non è qualcosa di scontato. […] Lavoro per riportare quest’organizzazione ai fasti di un tempo. […] Troy [Weaver] e il tempismo della cosa hanno fatto la differenza. Quando sono stato congedato da Phoenix ho pensato di prendermi un anno sabbatico, forse un paio d’anni. Testa e cuore erano proiettate alla famiglia. Poi però Troy mi ha chiamato […] la sua visione, la fiducia in me e la generosità di Mr. Gores hanno preparato il terreno per il mio arrivo.”