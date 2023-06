Mercato NBA, Monty Williams sarà il nuovo coach dei Detroit Pistons

I Detroit Pistons hanno trovato il loro allenatore: sarà Monty Williams a sostituire Dwane Casey. Secondo Shams Charania di The Athletic, la franchigia del Michigan avrebbe trovato un accordo con l’ex-coach dei Phoenix Suns. Il contratto sarà il più ricco mai garantito a un capo allenatore della NBA. Si parla di 78.5 milioni di dollari per sei anni, con ulteriori due anni opzionali che porterebbero a 100 milioni di dollari in otto anni.

Compresi incentivi vari, Williams guadagnerà tra i 12.5 e i 13 milioni all’anno, superando il contratto da 11.5 milioni annui che fino a stanotte rendeva Gregg Popovich il più pagato di tutti. L’ex Suns sarà il membro più pagato della franchigia, superando i 12 milioni annui di Bogdan Bogdanovic.

Williams era stato licenziato dai Phoenix Suns all’inizio di maggio, dopo quattro anni alla guida della franchigia. Fatale il 4-2 subito dai Denver Nuggets. Dal 2021 a oggi, nessun coach NBA ha vinto più partite di lui (160). Nel 2022, dopo una straordinaria stagione da 64 vittorie, è stato nominato Coach of the Year.

La decisione di Tom Gores, proprietario dei Pistons, è stata abbastanza semplice. Soprattutto perché Detroit ha un disperato bisogno di tornare a vincere in maniera consistente. L’ultima stagione con un record positivo è addirittura il 2015-2016. Ma Motor City spera che con Williams si inverta la rotta, grazie alle giovani promesse Jaden Ivey e Cade Cunningham, e grazie alla quinta scelta nel prossimo Draft.

Leggi Anche

NBA Finals 2023, calendario e orari italiani di Miami Heat-Denver Nuggets

Mercato NBA, Nick Nurse raggiunge un accordo con i Philadelphia 76ers

NBA, l’addio di Bob Myers a Golden State: “Non riesco più a dare il 100%”