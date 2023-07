Tacko Fall tenta il ritorno in NBA passando dalla Summer League

Nell’anno che porta al battesimo NBA di Victor Wembanyama, Tacko Fall – che in quanto ad altezza ha poco da invidiargli – prova a guadagnare uno spazio di rilievo per il rilancio all’interno della lega.

L’ultima esperienza NBA, inframmezzata da una stagione giocata in Cina, risale a un paio d’anni fa, con la maglia dei Cleveland Cavaliers. Fall, 27 anni, è attualmente parte del roster Summer League dei Milwaukee Bucks. Nelle tre gare fin qui disputate ha fatto registrare sei punti e 5.3 rimbalzi di media in 13′ a sera sul parquet. In merito ai progetti di rientro, Tacko Fall è stato abbastanza chiaro parlando della possibilità in un’intervista rilasciata ad Heavy:

“Ho approfittato appeno dell’anno passato e penso di essere cresciuto molto. Sono tornato proprio per cercare di mettere in mostra i miei progressi.”

Riuscirà a sfruttare questa vetrina offseason per strappare magari un training camp deal in autunno?

