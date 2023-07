NBA, Glen ‘Big Baby Davis’ si prende gioco di Wembanyama: “Sembra un piccolo Bambi”

Victor Wembanyama ha catalizzato le attenzioni nelle poche apparizioni fin qui raccolte in Summer League NBA. Nel bene o nel male il talento francese, prima scelta assoluta del Draft 2023, è destinato a far parlare di sé. Prova di quest’interesse spasmodico è il fatto che sul suo conto si è espresso anche Glen ‘Big Baby’ Davis, che non gli ha certo riservato complimenti. Ecco alcune dichiarazioni raccolte da Ben Golliver di Sports Illustrated:

“Probabilmente avrei fatto fatica di fronte alla sua altezza, ma il corpo? È soft. Il ragazzo mi è sembrato un piccolo Bambi la scorsa notte, un piccolo esemplare di giraffa. Non penso che potrebbe reggere.”

Leggi anche:

I Chicago Bulls ottengono la Disabled Player Exception per Lonzo Ball

Jamal Murray nel roster del Canada per i Mondiali FIBA

Darvin Ham punta su Austin Reaves: “Presto sarà un All-Star NBA”