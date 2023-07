NBA, Gregg Popovich rinnova per cinque anni con i San Antonio Spurs

Victor Wembanyama avrà in Gregg Popovich il proprio mentore per tutta la durata del rookie contract NBA che lo legherà ai San Antonio Spurs. Si era parlato a più riprese di un possibile ritiro per il leggendario coach neroargento, il più vincente, nonché più anziano attualmente sulle panchine NBA.

Popovich-Spurs, una lunga storia d’amore in NBA

L’entusiasmo legato al nuovo corso da impostare in Texas l’ha vinta sulle ragioni anagrafiche e Popovich, classe 1949, si appresta a prolungare il proprio accordo con i San Antonio Spurs per altre cinque stagioni, a oltre 80 milioni di dollari complessivi. Lo scrive Adrian Wojnarowski di ESPN.

L’insider precisa che il ruolo dirigenziale di Popovich, contemporaneamente President of Basketball Operations degli Spurs, dovrebbe consentirgli di portare a compimento il contratto. Beneficerebbe dunque della componente economica in toto, anche nel caso di un’interruzione anticipata del rapporto.

