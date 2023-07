NBA, Kyrie Irving collaborerà con ANTA per lo sviluppo delle sue nuove scarpe

Kyrie Irving ha stretto una partnership con il marchio sportivo cinese ANTA per quanto riguarda lo studio e la messa sul mercato delle sue nuova signature shoes. In un comunicato, ANTA ha affermato che le scarpe e le calzature di Irving saranno svelate all’inizio del prossimo anno. ANTA ha anche affermato che Irving collaborerà come Chief Creative Officer del marchio. L’accordo arriva dopo che Irving e Nike avevano chiuso la loro partnership lo scorso dicembre. La società aveva inizialmente sospeso il suo accordo dopo che Irving aveva pubblicato un tweet sui social media lo scorso ottobre, sottolineando l’importanza di un film contenente idee antisemite.

Irving lavorava con Nike dal 2011. Nel 2014, è diventato il ventesimo giocatore nella storia della NBA a far uscire sul mercato la sua sneaker firmata con l’azienda con sede in Oregon. Il mese scorso, Irving, 31 anni, ha accettato un contratto triennale da 126 milioni di dollari con i Dallas Mavericks. L’otto volte All-Star ha una media in carriera di 23.4 punti e 5.7 assist ad allacciata di scarpe. E stavolta saranno le ANTA.

