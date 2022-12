Nike-Kyrie Irving è finita: il brand lascia il giocatore dei Nets

Non è una sorpresa, ma ora è ufficiale: Nike e Kyrie Irving si ‘separano’. Il brand di scarpe aveva deciso qualche settimana fa di sospendere la sua partnership con il leader dei Nets in seguito alla polemica innescata dal suo tweet su un film antisemita. Oggi un portavoce di Nike ha confidato che entrambe le parti hanno deciso di porre fine alla loro partnership.

Il marchio aveva annullato l’uscita del Kyrie 8, che doveva essere la sua ultima scarpa firmata. Le molteplici polemiche lanciate dalla Rete sarebbero state all’origine della decisione di Nike di ritirare l’ultima linea del giocatore dei Nets sul mercato. Kyrie era arrivato in Nike nel 2011 e la sua prima scarpa firmata risale al 2014. Con questa mossa, Irving dovrebbe perdere circa 11 milioni di dollari a stagione. Rimane da capire se il play di Brooklyn riuscirà a trovare un nuovo brand. Le premesse non sono buone.

Kyrie Irving is no longer a Nike athlete, Nike spokesperson says. The sides have parted ways one month after Nike suspended its relationship with the Nets star. Irving has one of most popular signatures shoes in the NBA and is now a sneaker free agent.

