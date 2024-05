Playoff NBA, Christian Braun sul successo Nuggets in Gara 5: “Abbiamo lottato”

Il punto del 3-2 in una serie al meglio delle 7 rappresenta spesso un momento chiave, un pivotal game, come dicono dall’altra parte dell’oceano. Lo è a maggior ragione se a condurre passano i Denver Nuggets, la squadra campione NBA in carica, che era sotto 0-2 fino a pochi giorni fa.

Nell’intervista a caldo ai microfoni di Altitude TV Christian Braun ha spiegato così la veemente reazione del gruppo:

“Dovevamo lottare di più. L’ultima volta qui [prima di oggi] eravamo stati messi in imbarazzo sul campo di casa, lo abbiamo fatto. Bisogna cercare di partite meglio dall’inizio, da parte mia devo dare la scintilla portando energia.”



Un successo che regala a Denver il primo match point, ben consapevole che chiudere i conti non sarà semplice. Nella notte che ha visto Jokic protagonista e premiato con il terzo MVP di carriera, il percorso Playoff dei Nuggets potrebbe essere giunto a una svolta.

