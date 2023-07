NBA, Rich Paul assicura: “LeBron James è motivato per tornare a giocare con i Lakers”

LeBron James si ritira? Ad oggi, una conferma ufficiale non esiste. Ci eravamo lasciati qualche mese fa con le dichiarazioni del nativo di Akron – post sconfitta contro i Denver Nuggets negli ultimi Playoff – che aveva fatto intuire un suo possibile addio e una lunga estate di riflessione. A metà offseason, però, non ci giungono notizie di rilievo se non l’ultimo commento da parte di Rich Paul, agente del giocatore.

In una intervista rilasciata ieri a SiriusXM NBA Radio con Frank Isola, Rich Paul ha dichiarato che due settimane dopo l’eliminazione dei Lakers, il quattro volte MVP ha inviato un messaggio dicendosi “motivato a continuare a giocare in NBA”. Paul ha anche detto che è possibile che James continui a giocare fino all’età di 44 o 45 anni, purché rimanga in salute e mantenga ‘il suo amore’ per il gioco. Con il modo in cui James si prende cura del suo corpo, potrebbe non sorprendere vederlo giocare a livello All-Star ancora per qualche anno, come Tom Brady è riuscito a fare in NFL.

Leggi Anche:

NBA, Kyrie Irving collaborerà con ANTA per lo sviluppo delle sue nuove scarpe

Mercato NBA, Nickeil Alexander-Walker firma con i Wolves

NBA, Wembanyama da 27 punti nella seconda di Summer League