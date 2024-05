LeBron James torna a Cleveland ad assistere a Gara 4: il mercato NBA si infiamma

Nella notte è andata in scena Gara 4 tra Cleveland Cavaliers e Boston Celtics, con la vittoria della compagine biancoverde che ha rafforzato il proprio vantaggio nella serie per 3-1. La notizia del giorno, però, non è tanto questa, quanto la presenza improvvisa di LeBron James alla Rocket Mortgage Fileldhouse, in prima fila, insieme alla moglie Savannah e l’agente Rich Paul.

Si tratta di una presenza ingombrante e che ha – inevitabilmente – alimentato nuove voci di mercato NBA rispetto al futuro del nativo di Akron. La verità è che LeBron sarebbe legato da un altro anno con i Los Angeles Lakers, ma in player option. Ad oggi, la stella gialloviola non ha ancora sciolto le riserve. Verosimilmente attenderà di capire quale sarà la mossa di Rob Pelinka rispetto al prossimo coach, con JJ Redick – amico di LeBron – in pole position insieme a James Borrego.

Leggi Anche:

NBA Playoff 2024: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone

Bronny James riceve il via libera dai medici per giocare in NBA

Mercato NBA, Borrego e JJ Redick sono i nomi di spicco per la panchina dei Lakers