NBA, Boston vince di nuovo a Cleveland. OKC riacciuffa la serie con Dallas

Nella notte è andata in scena Gara 4 tra Boston Celtics-Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks. La compagine allenata da coach Joe Mazzulla ha fatto nuovamente la voce grossa sotto gli occhi di LeBron James presente all’arena di Cleveland. Boston ha vinto con il punteggio di 109-102 grazie anche alla doppia doppia di Jayson Tatum (33 punti e 11 rimbalzi in 44 minuti di gioco). Bene anche Jaylen Brown con 27 punti messi a referto. Dall’altra parte non sono bastati i 30 di Darius Garland ed i 19 (a testa) di Mobley e Caris LeVert. Ora la serie si sposterà al TD Garden dove i Celtics avranno l’occasione di chiudere in anticipo le cose e aspettare la vincente tra New York Knicks e Indiana Pacers in finale di Conference.

Ad Ovest, gli Oklahoma City Thunder pareggiano la serie dopo la bella vittoria in Gara 4 contro Dallas con il punteggio di 100-96. I Thunder hanno messo la testa avanti nell’ultimo quarto, con un parziale decisivo (27-35), ma anche grazie alla freddezza di alcuni suoi componenti. Ottima partita di SGA con 34 punti a referto in 42 minuti e zero palle perse. OK anche Chet Holmgren con 18 punti e 9 rimbalzi in 40 minuti di permanenza sul parquet. Per Dallas è arrivata la solita tripla doppia di Luka Doncic ma con soli 18 punti (e 12 rimbalzi, 10 assist) a referto.

