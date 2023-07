Mercato NBA, Mo Bamba firma con i Philadelphia 76ers

Mo Bamba firmerà nelle prossime ore un contratto di un anno con i Philadelphia 76ers. I Sixers hanno deciso di chiudere per Bamba con l’intenzione di regalare un backup quando Joel Embiid non sarà in campo e per preservarsi dal possibile addio di Reed. Bamba era diventato free agent dopo che i Los Angeles Lakers avevano deciso di non mantenerlo all’interno del proprio roster.

I californiani, tagliandolo, hanno risparmiamo 10.3 milioni di dollari dal salary cap. Peraltro, la franchigia gialloviola aveva acquisito il giocatore nei giorni precedenti la trade deadline dello scorso febbraio. In nove presente in regular season con LA, Bamba aveva fatto registrare una media di 3.7 punti e 4.6 rimbalzi ad allacciata di scarpe. Poi un infortunio l’ha tenuto fuori per il resto della sua permanenza nel roster guidato da coach Ham.

