NBA, la situazione Jaylen Brown-Boston Celtics

A mezzanotte e un minuto del primo di luglio, si è aperta la finestra per firmare un’estensione del contratto supermax. Finestra valida anche per Jaylen Brown. Eppure, al 5 luglio, si sente poco parlare di questo rinnovo, che era dato per certo poco tempo fa. Ci sono forse degli intoppi di percorso?

Molti report dicono chiaramente che Boston non ha intenzione di scambiare Brown. E le intenzioni della franchigia sarebbero quelle di offrirgli un’estensione di cinque anni a 295 milioni di dollari, che legherebbe l’ex California Golden Bear con i Celts fino alla stagione 2028-29. Negli ultimi giorni, però, hanno preso vita voci secondo cui i Celtics starebbero esplorando una ‘blockbuster trade’ per Damian Lillard. E che potrebbe coinvolgere, in direzione Portland, anche lo stesso Brown

Secondo Chris Forsberg di NBC News Boston, la volontà dei Celtics non sarebbe cambiata.

“Nessuno sembra particolarmente preoccupato. A quanto pare, non starebbe succedendo niente di strano. Ma più la cosa si protrae nel tempo, più cresceranno i dubbi”.

Forsberg ha anche fatto notare che l’agente di Brown, Jason Glushon, è solito non rivelare molto riguardo alle trattative in corso.

“Glushon ha rappresentato molti membri dei Celtics e di solito non è emerso nulla fino al traguardo. Penso all’estensione di Al Horford nel dicembre 2022, ma anche alla cessione di Marcus Smart due settimane fa. Queste cose non tendono a venire a galla perché ai Celtics non piace giocare a carte scoperte. Dovrebbero ormai esserci solo piccole cose da risolvere”.

Anche secondo Jeff Goodman di The Athletic la situazione è più pacifica di quanto non sembri dall’esterno.

“Ho parlato con gente dell’organizzazione e mi è stato detto che non c’è nulla di cui preoccuparsi in questo momento, che succederà, è solo una questione di tempo. Immagino che Brad Stevens voglia chiudere la faccenda il prima possibile”.

Vedremo se Boston terrà fede alle sue intenzioni o, come con la trade che ha spedito Smart a Memphis, sorprenderà tutti, giocatore compreso.

