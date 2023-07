NBA, Draymond Green su Wembanyama: “A San Antonio crescerà, non come un altro francese strapagato”

Victor Wembanyama è additato da tutti come il nuovo crack della NBA. La scelta numero 1 del Draft 2023 ha già incantato diversi atleti e nuovi colleghi della Lega. Tra di loro segnaliamo Draymond Green il quale si è detto particolarmente felice dell’approdo del francese all’interno di una franchigia e organizzazione come quella di San Antonio. Queste le sue parole al podcast di Paul George:

“Finire a San Antonio e giocare per coach Pop è una delle migliori cose che potessero succedergli. La loro organizzazione è perfetta per insegnargli a essere un professionista. Ci sono tantissimi giocatore che falliscono nella loro carriera perché non sanno comportarsi da professionisti, mentre il modo in cui sviluppano i giocatori a San Antonio non ha eguali. Anche dovesse faticare nell’impatto con la lega, nella protezione protezione del ferro è già da élite NBA.”