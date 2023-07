Le Final Four della prima coppa NBA andranno in scena a Las Vegas dal 7-9 dicembre

Le Final Four della prima Coppa NBA andranno in scena il prossimo 7-9 dicembre in quel di Las Vegas. È questo quanto deciso dalla Lega che – in mancanza di una franchigia – ha deciso di destinare la parte finale del torneo di metà stagione in Nevada. In questo senso, ci saranno quattro squadre NBA a sfidarsi in una due giorni particolare.

Adam Silver vedrà la sua idea trasformarsi in realtà già dalla stagione 2023/2024, dicendo ai giornalisti che il torneo “avrà un aspetto diverso” per gli spettatori. “I giocatori indosseranno divise diverse dal solito”, ha aggiunto. “Forse il campo di gioco avrà un aspetto diverso. Questo per far capire che non sarà solo una partita di regular season”.

Silver ha anche spiegato che il torneo prevederà un turno iniziale, un turno a eliminazione diretta e una sorta di spareggio prima delle Final Four. Tutto questo con l’obiettivo di creare una competizione più serrata all’interno della regular season e ovviare – perché no – anche ai noti utilizzi di turnover pesante. Le due squadre che si affronteranno per il titolo della “Coppa NBA” giocheranno una partita in più rispetto alle 82 delle altre squadre, ma ogni giocatore della squadra vincente riceverà $ 500.000. Francamente non una cifra che cambia i destini degli atleti, ma comunque un bonus da considerare.

