Mercato NBA, Grant Williams lascia Boston: finisce a Dallas con una sign-and-trade

Altra mossa sul mercato NBA da parte dei Dallas Mavericks. Secondo le ultime notizie riportate da ESPN, Grant Williams finisce in Texas via sign-and-trade dai Boston Celtics per un nuovo contratto da quattro anni e 53 milioni di dollari complessivi. Ci sono anche i San Antonio Spurs all’interno di uno scambio che coinvolge tre squadre. San Antonio riceverà Reggie Bullock da Dallas e una scelta al primo giro non protetta del 2030, mentre Celtics e Mavs si assicurano due scelte del secondo giro. Boston, inoltre, avrà a disposizione anche una trade exception da 6.2 milioni di dollari.

Williams nell’ultima stagione ha viaggiato con una media di 8.1 punti e 4.6 rimbalzi ad allacciata di scarpe, tirando con il 39.5% da dietro l’arco. Si tratta di un giocatore versatile in grado di difendere su tutte le posizioni e sarà un elemento importante nell’equilibrio dei Mavericks che negli scorsi giorni hanno anche riconfermato Kyrie Irving con un nuovo contratto triennale da più di 100 milioni di dollari.

