NBA, Antetokounmpo potrebbe saltare il mondiale dopo l’operazione al ginocchio

Giannis Antetokounmpo si è recentemente sottoposto a un intervento chirurgico per ripulire il ginocchio sinistro. Lo hanno riportato la Gazzetta greca e Shams Charania di The Athletic.

Secondo quanto riporta il giornale ellenico, la stella dei Bucks avrebbe deciso insieme alla dirigenza della franchigia di Milwaukee di intraprendere la strada dell’operazione. L’intervento artroscopico, per togliere dal ginocchio i frammenti di cartilagine, è stato svolto a New York circa due settimane fa. Giannis è poi tornato in Grecia per riunirsi con la famiglia.

La partecipazione di Antetokounmpo con la maglia greca ai Mondiali FIBA, che inizieranno il 25 agosto nelle Filippine, è ancora in dubbio. il general manager di Milwaukee Jon Horst ha commentato così la situazione del due volte MVP:

“Lavoreremo insieme alla federazione greca per monitorare la situazione. La cosa più importante è la salute del giocatore. Non è ancora stata presa una decisione definitiva sulla presenza di Giannis ai Mondiali” .

In ogni caso, la procedura non dovrebbe avere alcun impatto sulla disponibilità di Antetokounmpo per l’inizio della prossima stagione NBA

Leggi Anche

Mercato NBA, i Raptors potrebbero scambiare Pascal Siakam

NBA, gli Orlando Magic cambiano GM: promosso Anthony Parker

Mercato NBA, pronta l’offerta dei Dallas Mavericks per Matisse Thybulle