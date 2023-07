NBA, gli Orlando Magic cambiano GM: promosso Anthony Parker

Secondo le indiscrezioni raccolte da Adrian Wojnarowski, eminenza della redazione di ESPN, gli Orlando Magic hanno deciso di affidare ad Anthony Parker il ruolo di nuovo General Manager della franchigia.

La scelta in oggetto si configura a tutti gli effetti come un’autentica promozione. Parker, infatti, assistant GM degli stessi Magic fino alla notte scorsa (e ancor prima scout e Summer League GM), andrà a sostituire lo storico dirigente John Hammond, approdato in Florida nel 2017 dopo ben ventisei anni di carriera NBA. Quest’ultimo, desideroso di scortare il giovane Parker attraverso le difficoltà del suo primo anno, rimarrà comunque ai vertici della franchigia in qualità di consigliere.

In aggiunta, Orlando assegnerà la carica di nuovo Executive President of Basketball Operations all’ormai ex associate GM Pete D’Alessandro.

Prima di intraprendere la carriera amministrativa, Anthony Parker ha trascorso nove stagioni NBA da giocatore, inframezzate da sei anni di assoluto dominio Eurolega con la maglia del Maccabi Tel’Aviv. Per lui, anche una breve parentesi alla Virtus Roma nel 2003.

