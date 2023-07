Mercato NBA, pronta l’offerta dei Dallas Mavericks per Matisse Thybulle

Secondo le indiscrezioni raccolte da Chris Haynes, giornalista in forza alla redazione di Bleacher Report, i Dallas Mavericks sarebbero pronti a formulare ufficialmente un’offerta d’ingaggio all’indirizzo di Matisse Thybulle.

Dal canto suo, il cestista australiano, restricted free agent in potenziale uscita dai Trail-Blazers, sarebbe disposto a cogliere al volo l’opportunità tecnica ed economica offertagli dai texani, sebbene Portland abbia tutto il diritto di pareggiare l’offerta entro quarantott’ore e mantenere il giocatore.

Giunto in Oregon lo scorso inverno in possesso di un rookie contract prossimo alla scadenza, il due volte All-Defensive ha dato prova di grande versatilità anche in attacco, dimostrando di essere molto più di un difensore perimetrale, benché di primissimo piano. Tale processo di maturazione potrebbe dunque consacrarsi proprio al fianco di Doncic e Irving, in un contesto costruito idealmente per vincere subito.

Dallas, chiamata con urgenza a rifondare da capo la propria difesa dopo aver concluso la scorsa stagione ventiquattresima in termini di defensive rating, avanzerà con ogni probabilità un’offerta che i Trail-Blazers non potranno materialmente pareggiare, specie in attesa che si sblocchi l’affare Damian Lillard.

Leggi anche:

NBA, gli Orlando Magic cambiano GM: promosso Anthony Parker

Mercato NBA, i Raptors potrebbero scambiare Pascal Siakam

Mercato NBA, gli Orlando Magic tagliano Bol Bol