Mercato NBA, i Raptors potrebbero scambiare Pascal Siakam

I Toronto Raptors sono in una fase di cambiamento. Dopo il titolo nel 2019, la squadra canadese ha giocato i Playoff in due delle ultime quattro stagioni. Nella scorsa regular season i Raptors si sono fermati a 41 vittorie e altrettante sconfitte, un record che non è bastato per giocare la postseason. Ora, dopo l’addio di VanVleet, potrebbe lasciare anche Pascal Siakam. Ad aprile, dopo aver annunciato l’addio di Nick Nurse, head coach da cinque anni, il presidente Masai Ujiri aveva descritto così il cambiamento che dovevano e devono vivere i Raptors:

“Dobbiamo provocare uno shock, dobbiamo creare qualche tipo di frizione in qualche modo”

La decisione di Fred VanVleet di lasciare Toronto per firmare con gli Houston Rockets è stata la seconda grande notizia di questa offseason per la squadra canadese. VanVleet, undrafted al Draft del 2016, ha giocato sette stagioni ai Raptors. Ha dato un contributo fondamentale per il titolo del 2019, e nel 2022 ha meritato la prima convocazione in carriera all’All-Star Game.

Molti insider della lega dicono che il prossimo giocatore a muoversi potrebbe essere Pascal Siakam. L’ala camerunense ha un contratto di un anno con i Raptors da 37.8 milioni, e la dirigenza potrebbe scegliere di scambiarlo prima dell’inizio della prossima stagione regolare. Diverse squadre della lega sono interessate a prenderlo, e secondo Michael Grange di Sportsnet.ca i favoriti sembrano essere al momento gli Atlanta Hawks.

Anno dopo anno Siakam è cresciuto fino a diventare uno dei migliori della NBA nel suo ruolo. Ha vinto il premio di Most Improved Player nel 2019, ha giocato due All-Star ed è entrato nel secondo quintetto NBA nel 2020 e nel terzo quintetto nel 2022. Nell’ultima stagione ha viaggiato a 24.2 punti, 7.8 rimbalzi e 5.8 assist di media a partita.

