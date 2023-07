Mercato NBA, i Miami Heat pensano a una trade a tre per Lillard

La notizia della richiesta della trade da parte di Damian Lillard era nell’aria, ma è comunque dura da affrontare per i tifosi di Portland. Il giocatore originario di Oakland è stato il volto dei Trail Blazers per dieci anni, ma il front office non è mai riuscito a costruirgli attorno il roster giusto per puntare al titolo. A 33 anni il tempo per vincere non è infinito, e Lillard ha comunicato di voler poter giocare per una squadra in grado di competere per l’anello.

La destinazione preferita di Lillard sono i Miami Heat, ma lo scambio è più complicato del previsto. Brian Windhorst, giornalista di ESPN, nel corso della trasmissione First Take ha detto che gli Heat sarebbero la squadra ideale per la superstar dei Trail Blazers:

“Realisticamente il mercato non è così profondo. E’ un giocatore di 33 anni con 200 milioni rimasti sul contratto. Se vuoi prenderlo, devi essere pronto per competere subito per un titolo. Ci potrebbero esserci delle squadre pronte, ma stiamo parlando di una superstar con un prezzo da superstar. Se guardiamo ai Miami Heat, sembrano la destinazione migliore”

Gli Heat non sembrerebbero però avere un pacchetto di giocatori e scelte apprezzati da Portland. Il giocatore che (quasi) certamente dovrebbe lasciare la Florida è Tyler Herro, al quale però non è interessato il front office dei Trail Blazers. Windhorst ha detto:

“Sappiamo che Portland non è interessata perché altrimenti avrebbero già trovato l’accordo. Se gli fosse piaciuto, avrebbero già fatto lo scambio. Il problema è Tyler Herro, che è il pezzo centrale di questo scambio. E’ chiaro che i Blazers non sono interessati a Herro. Il problema non è tanto lui, ma il contratto da 120 milioni in quattro anni che si porta dietro”

Gli Heat dovranno pensare a uno scambio a tre o quattro squadre per poter portare in Florida Damian Lillard. Tra le squadre più interessate a Tyler Herro ci sono i Brooklyn Nets, ma nei prossimi giorni arriveranno maggiori informazioni.

Leggi anche:

Mercato NBA, Anthony Edwards rinnova con Minnesota: arrivano 260 milioni

NBA, Marcus Smart deluso con Boston: “Mi avevano detto che non mi avrebbero scambiato”

Mercato NBA, Damian Lillard dopo la richiesta di trade: “Tifosi contro di me? Non capisco perché”