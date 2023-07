Mercato NBA, gli Orlando Magic tagliano Bol Bol

Gli Orlando Magic continuano ad aggiustare la squadra per la prossima stagione e tagliano Bol Bol. Nella notte italiana Jeff Weltman, President of Basketball Operations dei Magic, ha annunciato la scelta della franchigia di non riavere Bol nel roster l’anno prossimo. Martedì scadeva il termine per garantire a Bol Bol il contratto da 2.2 milioni per la stagione 2023-24. Ora è eleggibile per essere chiamato da una squadra che ha lo spazio salariale o una trade exception per assorbire i suoi 2.2 milioni.

Dopo il taglio Bol entra nel meccanismo del waiver. L’NBA prevede un ordine, basato sulla classifica della stagione precedente (ma partendo dalla squadra peggiore), con cui le squadre possono aggiungere a roster i giocatori appena tagliati. Bol si porterebbe dietro il contratto annuale da oltre 2 milioni. La prima compagine ad avere facoltà di scelta sono i Detroit Pistons, che già avevano tentato di prenderlo via trade da Denver nel gennaio 2022. Secondo Jake Fischer di Yahoo Sports, un’altra squadra interessata a Bol Bol potrebbe essere Dallas, che lo aveva inserito tra i prospetti più promettenti al Draft del 2019.

Nell’ultima stagione, Bol Bol è sceso in campo in 70 partite con la maglia dei Magic, partendo titolare per 33 volte. Ha giocato più nel 2022-23 che nelle tre stagioni passate a Denver, dove aveva collezionato 53 presenze. Ha inoltre tenuto le sue medie migliori in carriera, viaggiando a 9.1 punti, 5.8 rimbalzi e 1.2 stoppate a partita. Le sue doti fisiche (2 metri e 18 di altezza e 2 metri e 34 di apertura delle braccia) sono quasi sovrumane, ma deve ancora imparare a sfruttarle. Soprattutto nella metà campo difensiva, ha tutti i numeri per diventare un guardiano del pitturato, ma forse deve mettere su muscoli e cambiare mentalità.

Leggi anche:

NBA, Paolo Banchero a Sky: “Ho sempre sognato di visitare l’Italia. Mio primo amore? Il football americano”

Mercato NBA, i Miami Heat pensano a una trade a tre per Lillard

NBA, Chet Holmgren torna in campo dopo 11 mesi