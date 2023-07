L’insofferenza di Damian Lillard per la situazione tecnica dei Portland Trail Blazers era evidente già da qualche mese. Secondo quanto riportato dai principali insider d’oltreoceano, Dame, già inserito tra i migliori 75 giocatori NBA ogni epoca, ha chiesto ufficialmente alla squadra dell’Oregon di lavorare a una trade. Le parti stanno lavorando per trovare la soluzione e accontentare il giocatore. Miami Heat e Brooklyn Nets apparentemente in pole tra le destinazioni preferite da Lillard.