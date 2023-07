Mercato NBA, Marcus Smart deluso con Boston: “Mi avevano detto che non mi avrebbero scambiato”

C’è ancora una sensazione di amarezza in Marcus Smart dopo la trade improvvisa che l’ha coinvolto nelle scorse settimane sul mercato NBA. I Boston Celtics, infatti, hanno deciso di spedire la guardia ai Memphis Grizzlies nella trade a tre squadre che ha portato poi Kristaps Porzingis in Massachusetts. Stiamo però parlando di un giocatore che ha rappresentato l’anima e il cuore di Boston in questi anni. Detto questo, il giocatore si è detto deluso di essere stato scambiato senza preavviso, anzi dopo aver ricevuto rassicurazioni importanti da parte del front office dei Celtics:

“Stavo dormendo e l’ho saputo al mio risveglio. Certo che è stato scioccante venirlo a sapere così, soprattutto dopo che la settimana prima avevo parlato con la società e mi era stato detto che non c’era nulla di cui preoccuparsi, nessuna voce di possibile scambio, che ero a posto così. Capisco che sia un business ma magari una cortesia in più me la sarei aspettata. Bastava dirmi: ‘Hey, guarda che stiamo esplorando delle idee di scambio’, o magari ‘Guarda che potremmo cederti’, mi sarebbe bastato.”

In ogni caso, Smart ha assicurato di non avere alcun rancore verso la dirigenza di Boston per quanto successo:

“Per Brad è stato dura dovermi dire quello che mi ha detto, era quasi commosso. Sono sicuro che c’è dietro molto di più che non può essere raccontato e non sarà raccontato, ma alla fine – pur avendo i nostri scontri – tra noi c’è molto affetto. Siamo cresciuti assieme, il mio primo anno nella lega era il suo secondo, sono sicuro che per lui non sia stato facile. Ma non ho rancore verso nessuno”.

Quindi, Marcus ha raccontato il rapporto idilliaco che ha con Tatum e Brown:

“Jayson (Tatum) e Jalen (Brown) per me resteranno come due fratelli per tutta la mia vita. Quando è morta mia madre JB è stato uno di quelli che si è messo su un aereo per venire a Dallas al funerale. Voglio mettere a tacere qualsiasi voce che possa raccontare che tra me e JB c’è qualche frizione: non ho nessuna frizione con nessuno, ai Celtics”.

