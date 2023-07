Mercato NBA, Damian Lillard dopo la richiesta di trade: “Tifosi contro di me? Non capisco perché”

Negli scorsi giorni i Portland Trail Blazers hanno annunciato che Damian Lillard ha chiesto espressamente la trade. Il playmaker ha valutato negativamente la free agency portata avanti dalla franchigia dell’Oregon. Il front office non ha compiuto alcun colpo di rilievo, anzi ha speso parte del budget per estendere il contratto di Jerami Grant. Da qui è arrivata la scelta di Lillard di cambiare aria per poter lottare per la vittoria del titolo NBA. Il play – ormai 33enne – ha le ultime possibilità di conquistare un anello e non vuole perdere altro tempo in una compagine che non è oggettivamente costruita per arrivare fino in fondo o – addirittura – ai Playoff.

Su Twitter, Lillard ha reagito in questa maniera alle potreste dei tifosi di Portland che una volta saputa la richiesta di trade si sono scatenati contro di lui:

“Ce l’ho nel sangue di non farmi prendere in mezzo, ma mi piacerebbe sapere perché i tifosi si stanno rivoltando contro di me… dove li ho ingannati? Loro o chiunque altro? Fatemi sapere”

