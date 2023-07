Mercato NBA, colpo Phoenix Suns: arriva anche Eric Gordon

I Phoenix Suns sono scatenati sul mercato NBA. Dopo aver preso Bradley Beal via trade da Washington, la compagine dell’Arizona ha firmato ben quattro giocatori durante l’attuale free agency, aggiungendo – poi – in queste ore anche Eric Gordon. Si tratta di un colpo di tutto rispetto per quanto riguarda le seconde linee di Phoenix che si troveranno un veterano di qualità in roster.

Con il suo profilo di scorer di alto livello, Gordon rafforza ulteriormente un attacco già impressionante sulla carta, con il trio stellare composto da Devin Booker, Bradley Beal e Kevin Durant. Lasciato libero dai Clippers che volevano risparmiare sul Salary Cap, Eric Gordon ha deciso di firmare al minimo salariale un biennale da 6.5 milioni di dollari (secondo anno in player option) per regalarsi un’ultima possibilità per puntare al titolo NBA.

