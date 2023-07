Mondiali Basket 2023, Team USA sceglie i suoi 12 giocatori: ecco il roster completo

Team USA ha finalmente reso noti i dodici giocatori che parteciperanno ai mondiali basket FIBA 2023 in programma tra fine agosto e inizio settembre. La compagine a stelle e strisce vanterà in roster anche Paolo Banchero. Steve Kerr ha quindi definito quella che sarà la squadra per la Coppa del Mondo 2023 (25 agosto – 10 settembre): Josh Hart, Brandon Ingram, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Jalen Brunson, Mikal Bridges, Jaren Jackson Jr, Paolo Banchero, Bobby Portis, Austin Reaves, Cam Johnson e infine Walker Kessler.

Ricordiamo che gli Stati Uniti saranno inseriti nel girone C di Manila (Filippine) insieme a Grecia, Nuova Zelanda e Giordania. Se finiranno in uno dei primi due posti, si incroceranno con il gruppo di Lituania e Montenegro nel secondo turno.

