Mercato NBA, i Phoenix Suns si aggiudicano Watanabe, Metu, Eubanks e Bates-Diop

I Phoenix Suns sono certamente i più attivi sul mercato NBA in queste settimane. Dopo aver preso Bradley Beal via trade con Washington per creare i nuovi big three nella Lega, la franchigia ha sostanzialmente puntellato il proprio roster andando a pescare free agent a basso costo. In queste ore, il front office dell’Arizona ha firmato Yuta Watanabe, Drew Eubanks, Chimezie Metu e Keita Bates-Diop. Watanabe e Metu hanno accettato un contratto annuale per il minimo salariale, Eubanks un biennale da 5 milioni di dollari, così come Bates-Diop che incasserà la stessa cifra per la medesima durata temporale. Segnaliamo, infine, il rientro in roster di Josh Okogie, anch’egli al minimo salariale.

