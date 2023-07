Mercato NBA, Jordan Clarkson rimane nello Utah per 55 milioni in tre anni

Era in cantiere da diverso tempo e, secondo Shams Charania, ora è tutto fatto: dopo aver esercitato la sua player option da 14.3 milioni di dollari per la prossima stagione, Jordan Clarkson ha negoziato un’estensione/rinegoziazione contrattuale da 55 milioni di dollari per le prossime tre stagioni. Chiaramente, l’ex miglior sesto uomo ha leggermente accordato un aumento del suo stipendio per la prossima stagione, legando il suo destino e quello della franchigia di Salt Lake City fino al 2026.

A 31 anni compiuti, Jordan Clarkson arriva dalla migliore stagione della sua carriera, con una media di 20.8 punti, 4.0 rimbalzi e 4.4 assist ad allacciata di scarpe, tirando con il 44% dal campo di cui il 34% da 3 punt.

Mercato NBA: tutte le firme e i movimenti della free agency 2023