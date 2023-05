Mercato NBA, i Milwaukee Bucks assumono Adrian Griffin come nuovo coach

I Milwaukee Bucks nelle prossime ore ufficializzeranno l’arrivo in panchina di Adrian Griffin, ormai ex assistant coach ai Toronto Raptors. Secondo quanto riporta ESPN, i Bucks sono arrivati a selezionare definitivamente Griffin nella giornata di sabato mattina, avviando quindi le trattative rispetto ad un accordo pluriennale e che dovrebbe essere presto finalizzato.

Jon Horst – GM della franchigia – e la proprietà sono rimasti piacevolmente convinti dalla leadership e dal carattere dello stesso Griffin, il quale andrà a sostituire Mike Budenholzer, licenziato dopo cinque anni in seguito alla sconfitta al primo turno in questi Playoff NBA contro i Miami Heat. Griffin rileverà una squadra che ha vinto un titolo NBA non più tardi di due anni fa e che inevitabilmente ruota attorno a Giannis Antetokounmpo. Prima di procedere con l’assunzione di Griffin, ovviamente, la franchigia ha chiesto il parere della sua stella che ha dato il benestare per l’arrivo dell’ex Toronto Raptors.

Griffin ha superato la concorrenza di Kenny Atkinson e Nick Nurse. Per ripercorrere le ultime tappe della sua carriera, Adrian ha trascorso gli ultimi quattro anni come assistant coach a Toronto dove si è costruito un’ottima reputazione per essere un allenatore con spiccate doti di preparazione difensive. Ha costruito il suo sistema difensivo sotto Scott Skiles, Tom Thibodeau, Billy Donovan e Nurse. Ha lavorato anche con Oklahoma City , Orlando e Chicago. Peraltro, è stato un ex giocatore NBA – nove stagioni per lui nella Lega – con le canotte di Boston, Dallas, Chicago, Houston e Seattle.

