NBA Finals, Nikola Jokic: “Pressione? No, il basket non è la cosa più importante della vita”

Se i Denver Nuggets sono arrivati alle NBA Finals 2023 per la prima volta nella loro storia, tanto merito va a Nikola Jokic che è diventato un giocatore quasi impraticabile da fermare in difesa. Costantemente in tripla-doppia, Jokic ha vinto anche due titoli MVP nelle ultime tre stagioni, con l’ultimo che gli è sfuggito per mano di Joel Embiid. Una carriera che – ad oggi – sembra essere inattesa anche per lui:

“Certo, non me lo sarei mai aspettato, mai e poi mai avrei potuto immaginare di vincere il premio Mvp, penso però di non aver mai cambiato il mio stile di gioco, sono sempre rimasto fedele a quello che pensavo a livello cestistico. Il successo nella finale della Western Conference? È stato bellissimo, sappiamo di aver fatto la storia della franchigia per cui resterà un ricordo indelebile ma adesso dobbiamo pensare alla prossima sfida, il nostro obbiettivo resta quello di vincere il titolo.”

In campo è sempre stato tranquillo. Ora è anche diventato padre, qualcosa che forse l’ha ancor più calmato e aiutato a giocare meglio sul campo? La sua risposta è chiara:

“No. Questo non può aiutarti. Ma la cosa che sapevo anche prima, è che il basket non è la cosa principale nella mia vita e probabilmente non lo sarà mai. E ad essere onesto, a casa ho qualcosa di più importante del basket. Diventare padre mi ha confermato una cosa che già sapevo: che il basket non è la cosa a cui tengo di più.”

Quindi, non poteva mancare un suo parere sulla serie pazzesca tra Boston e Miami:

“Gara-5 non l’ho vista, ero in giro a fare una passeggiata con mia figlia, Gara-6? Non lo so, forse ne guaderò un pezzo con la mia famiglia

Poi, la chiosa finale:

“Coach Malone dice che sono rimasto la stessa persona di quando sono arrivato a Denver? – sottolinea il due volte Mvp – non so che dire, forse è così ma dovete chiederlo ai miei amici o ai miei famigliari. Anzi evitate perché tanto non vi risponderanno…”

