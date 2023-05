NBA, coach Spoelstra: “Non abbiamo rimpianti, ora andiamo a Boston e ce la giochiamo”

Terza sconfitta consecutiva dei Miami Heat nella serie pazza contro i Boston Celtics. Nella notte, infatti, gli ospiti hanno avuto ancora la meglio pareggiando la serie sul 3-3 e rimandando tutto a Gara 7 nella notte tra lunedì e martedì. Nella consueta conferenza stampa post-partita, Butler si è detto sicuro che gli Heat riusciranno nell’impresa di accedere alle Finals, mentre Adebayo ha salutato tutti dicendo che è pronto per conquistare una nuova vittoria a Boston.

Coach Spoelstra, invece, è stato incalzato dalle domande dei giornalisti presenti che gli hanno chiesto di ripercorrere gli istanti finali, con il canestro sanguinoso di Derrick White:

“Il nostro obiettivo era quello di far andare quella palla ovunque, tranne nelle mani di Jayson Tatum. Idealmente, pensi e speri sempre di aver fatto le cose giuste. Poi, la palla rimbalza sul ferro in maniera diversa da quello che ti aspetti e finisce nell’unico luogo che non abbiamo coperto totalmente. Non credo ci siano rimpianti per quello che è successo. È solo un peccato. Detto questo, è il riassunto di come è andata la nostra stagione fino ad oggi. Questa è una serie infernale. In ogni caso, ora andremo a Boston ed è questo quello di cui parleremo nelle prossime 48 ore. Dobbiamo dimenticarci di quanto successo e giocarci i restanti 48 minuti a Boston.”

“Questo gruppo ha una volontà competitiva e una voglia di vincere che è all’altezza di qualsiasi squadra io abbia mai allenato. Eravamo sotto di dieci nei minuti finali, ma i miei ragazzi si sono sentiti come se fosse una situazione normale da rimontare. Hanno giocato in maniera intelligente e abbiamo fatto un lavoro egregio in difesa.”