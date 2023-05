NBA, Jimmy Butler ancora sicuro nonostante la sconfitta: “So che ce la faremo”

Niente da fare per Miami che nella notte è arrivata davvero a pochi centesimi di secondo dal passaggio del turno e l’accesso alle NBA Finals 2023. Gli Heat, in Gara 6, hanno perso a causa del canestro arrivato a fil di sirena da parte di Derrick White. Serie quindi tornata in parità sul 3-3, dopo il clamoroso vantaggio iniziale da parte dei padroni di casa. A questo punto, difficile prevedere quale sarà il destino di Miami che fino a qualche giorno fa si godeva un 3-0 più che meritato.

Nel post-partita, Jimmy Butler ha comunque provato a regalare nuovamente un minimo di fiducia ai suoi compagni, dicendosi certo del passaggio del turno. Queste le sue parole:

“Questo è il basket, il basket al suo meglio – molto, molto, molto divertente. Eravamo nella stessa posizione l’anno scorso. Possiamo farcela. Sappiamo che ce la faremo. Dobbiamo andare in trasferta e vincere in un ambiente molto, molto, molto difficile”.

È lo stesso tono che Butler ha cercato di impostare per Gara 5 e 6, trasudando la convinzione che gli Heat avrebbero trovato un modo per chiudere la serie. Ha riconosciuto la frustrazione, tuttavia, per aver tirato male (5 su 21 dal campo):

“Vedendo tutto quello che è successo stasera, se non faccio 5 su 21 al tiro e se non perdo palloni sanguinosi, sarebbe stata una storia diversa. Detto questo, è inutile parlare del passato, ora ci stiamo già concentrando per andare alle Finals.”

Il riassunto della mentalità attuale di Miami arriva anche da Bam Adebayo, anch’egli autore di una giornata non proprio positiva al tiro (4 su 16 dal campo):

“Andiamo a Boston a prenderci la vittoria.”

