Pistons, la ricerca del coach NBA si riduce a due nomi: Kevin Ollie e Charles Lee

Tra le varie panchine NBA vacanti c’è anche quella dei Detroit Pistons. Forse non avrà l’appeal delle contender – Phoenix e Milwaukee, per esempio – ma anche Motor City accarezza prospettive di rilancio con il nuovo nucleo giovane e rampante.

Pistons, un duello per la panchina nel dopo Dwane Casey

Registrato proprio dall’Arizona il rifiuto di Monty Williams, che d’altronde percepirà ancora $20 milioni dai Suns, Detroit si è lanciata sui due nomi rimasti caldi nella rosa di candidati. Si tratta di Kevin Ollie, (un titolo NCAA nel 2014 con gli Huskies di UConn, oggi campioni in carica) e Charles Lee. Come riferisce Jake Fischer di Yahoo Sports, i colloqui sono in corso in questi giorni. Defilato invece un altro papabile fino a poco tempo fa, Jarron Collins.

