I Milwaukee Bucks licenziano coach Mike Budenholzer. Il GM Horst: “Decisione difficile”

Dalla prossima stagione Mike Budenholzer non siederà più sulla panchina dei Milwaukee Bucks. Fatale l’eliminazione al primo turno, con upset, dopo il miglior record NBA siglato in regular season. Appartenente al coaching tree formato da Gregg Popovich ai tempi di San Antonio, Budenholzer lascia il Wisconsin dopo un lustro e un titolo NBA (2021) vinto dai Milwaukee Bucks a 50 anni di distanza dal precedente. La notizia è riportata in questi minuti da Adrian Wojnarowski di ESPN.

In serata sono arrivate anche le parole del GM dei Bucks Jon Horst, il quale ha confermato la separazione in questa maniera:

“La decisione di fare questo cambiamento è stata molto difficile. Bud ha aiutato la nostra squadra per cinque incredibili stagioni, fino al primo titolo dei Bucks in 50 anni. Siamo grati per la leadership che Bud ha contribuito a creare a Milwaukee.”

Budenholzer aveva altri due anni di contratto per un valore di circa $ 16 milioni. Milwaukee ha registrato un record complessivo in regular season di 271-120 (.693) durante l’era di Mike. I Bucks hanno chiuso con il miglior record della NBA in tre stagioni diverse (2018-19, ’19-20 e ’22-23), ma non sono mai arrivati ​​alle Finals in nessuno di questi anni. Hanno perso due serie di playoff contro gli Heat – in questa stagione e nella bolla di Orlando nel ’20, entrambe in cinque partite – dove erano i favoriti in modo schiacciante. Prima di Milwaukee, Budenholzer aveva trascorso cinque stagioni come allenatore degli Atlanta Hawks dove aveva inanellato 213 vittorie e 197 sconfitte (.520) durante la stagione regolare, ma ha chiuso 17-22 (.436) nei Playoff.

Peraltro, gli assistenti allenatori di Milwaukee sotto Budenholzer sono diventati potenziali candidati per il ruolo di head coach per altre squadre, tra cui segnaliamo Darvin Ham il quale è stato assunto dai Los Angeles Lakers nel 2022. Un altro attuale assistente dei Bucks, Charles Lee, è attualmente in lizza per diventare il capo allenatore dei prossimi Detroit Pistons. Difficile, invece, prevedere chi siederà al posto dello stesso Budenholzer. Il front office sa già che dovrà allinearsi anche con le opinioni di Giannis Antetokounmpo. Sarà un processo lungo.