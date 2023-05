NBA, Jayson Tatum è spaziale in questi Playoff: “Mi sento a mio agio. Miami? Non vedo l’ora”

Jayson Tatum ha segnato ben 51 punti contro i Philadelphia 76ers, il massimo in una Gara 7 nella storia della NBA, trascinando i Boston Celtics alla vittoria con il punteggio di 112-88, qualificandosi così per le finali della Eastern Conference. Tatum ha battuto il record stabilito due settimane fa da Stephen Curry, il quale aveva segnato 50 punti in Gara 7 nella serie del primo turno dei Golden State Warriors contro i Sacramento Kings. Tatum ha chiuso con un clamoroso 17 su 28 al tiro dal campo, aggiungendo 13 rimbalzi e cinque assist, diventando il quinto giocatore nella storia della NBA con almeno 50-10-5 in una partita di Playoff. Queste le parole di Smart riguardo la prestazione del suo compagno di squadra:

“È come essere in un film. In un grande film. Ci siamo seduti, abbiamo mangiato i nostri popcorn e guardato Tatum fare quello che ha fatto.”

Tatum ha segnato tutti i 51 punti contro cinque difensori diversi, inclusi 17 punti realizzati contro Embiid, l’MVP della regular season NBA 2023. Jayson ha dichiarato quanto segue a fine partita:

“Ero davvero felice e carico per questa Gara 7. Dopo l’ultima partita mi sono detto che dovevamo ripartire da qui.”

Era chiaro che era pronto a rispondere dall’inizio di Gara 7. Tatum ha segnato 25 punti nel primo tempo dopo aver registrato 18 punti nella prima metà di Gara 4, 5 e 6 messi insieme:

“In Gara 6 mi sentivo bloccato mentalmente. Ma sapevo che era tutto nella mia testa. Sapevo cosa dovevo fare, quanti punti avevo bisogno di segnare. Era un grande momento. Nel pre-partita, ero rilassato, ridevo, scherzavo. È con queste premesse che gioco al meglio, quando so che mi posso divertite. Ho solo cercato di non pensare alla pressione, a quello che tutti diranno. Ero solo concentrato sul gioco, pronto per divertirmi”.

Coach Rivers, incalzato dai giornalisti su quante volte ha visto una prestazione di questo tipo ai Playoff, ha risposto in questa maniera:

“Ne ho visto solo un altro fare una cosa del genere qui al TD Garden. Ed era LeBron [James]. Questa è stata l’altra unica volta che ho visto una performance del genere dal vivo e sono contento di non averne viste molte. … Tatum è stato incredibile.”

I Celtics sono passati alle finali di Conference per la seconda stagione consecutiva e la quinta volta nelle ultime sette stagioni. Ora c’è Miami. Queste le parole di Tatum a riguardo:

“È una squadra che conosciamo molto bene. Una squadra molto ben allenata, giocano duro. Difendono, fanno giocate e trovano un modo per vincere le partite. Sarà divertente. Non vedo l’ora.”

Leggi Anche

NBA, Ja Morant mostra ancora una pistola sui social: Memphis lo sospende

NBA Playoff 2023, i Boston Celtics vincono Gara 7 contro Philadelphia: Tatum segna 51 punti

Record presenze quintetti All-NBA, i giocatori con più nomination ogni epoca