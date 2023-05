NBA, Ja Morant mostra ancora una pistola sui social: Memphis lo sospende

I Memphis Grizzlies hanno sospeso Ja Morant da tutte le attività della squadra dopo la diffusione di un video – nelle scorse ore – che mostrava il play con in mano una pistola. I Grizzlies hanno annunciato la sospensione immediata. Questo due mesi dopo che la NBA aveva squalificato Morant per un fatto simile. Il team non ha voluto fornire ulteriori commenti. Queste le parole del portavoce della NBA Mike Bass:

“Siamo a conoscenza del post sui social media che coinvolge Ja Morant e stiamo raccogliendo ulteriori informazioni”

Durante una diretta su Instagram sull’account dell’amico Davonte Pack, l’All-Star ha mostrato una pistola mentre guidava e cantava. Il video è stato quindi cancellato, ma i fan hanno immortalato la scena.

Morant aveva commesso un fatto simile lo scorso marzo, dove si era mostrato in un club di Denver palesemente ubriaco e con una pistola in mano. In quel caso, la NBA decise di squalificare il giocatore per 8 partite. Peraltro, Morant è stato coinvolto in diversi incidenti extragiudiziali nell’ultimo anno.

