NBA Playoff 2023, i Boston Celtics vincono Gara 7 contro Philadelphia: Tatum segna 51 punti

I Boston Celtics hanno chiuso la serie con un terzo quarto magistrale in Gara 7 contro i Philadelphia 76ers. La squadra allenata da coach Mazzulla, infatti, dopo aver chiuso il primo tempo sopra di un paio di lunghezze, ha dato la sua sferzata decisiva nel terzo parziale con il punteggio di 33-10. I 76ers sono caduti sotto i colpi di Jayson Tatum e Jaylen Brown. I due hanno punito Phila a suon di triple segnate, serrando le fila in difesa. Embiid & Harden non hanno potuto far altro che subire l’impeto dei padroni di casa, collezionando palle perse e non riuscendo a reagire ai molteplici timeout chiamati da coach Doc Rivers. La partita si è quindi chiusa con il punteggio finale di 112-88.

Ottime le prestazioni per i Celtics di Jayson Tatum e Jaylen Brown. Il primo ha registrato un nuovo record per quanto riguarda i punti segnati in una Gara 7 fermandosi a quota 51, superando il precedente primato di Stephen Curry (50) realizzato solo qualche settimana fa contro i Sacramento Kings. Tatum ha chiuso in doppia doppia raccogliendo anche 13 rimbalzi. Brown ha invece chiuso la contesa con un bottino di 25 punti (9 su 19 al tiro, ndr) in 40 minuti di gioco. Bene anche Brogdon con 12 punti in 27 minuti. Dall’altra parte, male James Harden, il quale ha chiuso con 9 punti, 6 rimbalzi e 7 assist. Joel Embiid – MVP della regular season – non è andato oltre i 15 punti e 8 rimbalzi in 35 minuti di gioco. Altra delusione ai Playoff per Phila.

Con questa vittoria, Boston chiude la serie sul 4-3 e si qualifica ufficialmente per le Finali di Conference ad Est. Ci saranno i Miami Heat ad attendere la squadra di Tatum. Sarà una sfida di altissimo livello tra l’ala di Boston e Jimmy Butler, particolarmente in forma in questa postseason dopo aver eliminato Milwauke – testa di serie numero 1 – e New York Knicks.

