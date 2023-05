Playoff NBA, Steph Curry fa 50 punti in Gara 7 ed elimina Sacramento. Ora i Lakers: “Sara una serie epica”

Stephen Curry ha trascinato i Golden State Warriors in Gara 7 contro i Sacramento Kings, permettendo alla franchigia di passare il primo turno dei Playoff NBA 2023. Risultato finale di 120-100, con il play che ha registrato 50 punti. Curry è diventato così il primo giocatore nella storia degli Warriors a mettere a segno più di 40 punti in una Gara 7. Queste le parole di Klay Thompson che hanno evidenziato la prestazione clamorosa del compagno di squadra:

“C’è una ragione per cui è un due volte MVP, un MVP delle finali, perché ci spinge oltre la vetta in momenti come questo. Quando gioca in quel modo, puoi provare a fare tutto quello che vuoi, ma segnerà i suoi punti. Questa sarà una Gara 7 che ricorderò per sempre come la partita di Steph Curry”

Thompson ha detto a ESPN che questa vittoria è stata la più gratificante della sua carriera. È d’accordo anche Draymond Green, il quale ha ovviamente specificato che il merito è tutto di Curry:

“Era potenzialmente un ultimo ballo per noi … il che ci ha portato ad elevare il nostro gioco di un paio di tacche. È stata una notte speciale. Poi, vedere Steph fare quelle cose… aveva il dominio totale della situazione. Questi sono i momenti che contano: sono un tifoso del basket e, come fan, ho apprezzato questo ho visto in campo. Ma come suo compagno di squadra, Steph è la persona che vuoi avere quando vai in guerra in situazioni come queste.”