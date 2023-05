Record presenze quintetti All-NBA, i giocatori con più nomination ogni epoca

Rientrare nei migliori 15 giocatori della stagione è un onore che spesso sblocca anche sostanziosi incentivi economici. Ciò premesso, a chi appartiene il record di presenze nei quintetti All-NBA? Scopriamo insieme chi ha raccolto più nomination in assoluto.

Record presenze quintetti All-NBA: chi ha più nomination in assoluto

Come spesso accade, anche in questa classifica primeggia LeBron James. Il numero 23 gialloviola vanta 19 presenze in uno dei tre quintetti All- NBA. Per 13 volte ha occupato invece un posto nel First-Team All-NBA. Vediamo gli altri atleti che lo seguono in classifica.

CLASSIFICA NOME GIOCATORE PRESENZE QUINTETTI ALL-NBA IN CARRIERA 1. LeBron James 19 Kobe Bryant 15 Kareem Abdul-Jabbar 15 Tim Duncan 15 5. Karl Malone 14 Shaquille O’Neal 14 7. Bob Cousy 12 Jerry West 12 Dolph Schayes 12 Hakeem Olajuwon 12 Dirk Nowitzki 12 12. Michael Jordan 11 Bob Pettit 11 Oscar Robertson 11 Charles Barkley 11 John Havlicek 11 Chris Paul 11 Bill Russell 11 19. John Stockton 11 20. Elgin Baylor 10 Larry Bird 10 Magic Johnson 10 Wilt Chamberlain 10 Kevin Durant 10 25. David Robinson 10 26. Stephen Curry 9 Kevin Garnett 9 Gary Payton 9 Russell Westbrook 9 29. Dwight Howard 8 Moses Malone 8

Giocatori in attività

Al comando sempre LeBron. Scorriamo la top 20.