NBA, Draymond Green avverte: “Dinastia di Golden State non è finita. Lakers? Vinceranno contro Denver”

Dopo la clamorosa sconfitta in 6 gare contro i Los Angeles Lakers, Golden State potrebbe aver chiuso ufficialmente la dinastia aperta ormai una decade fa. In questo senso, Draymond Green ha parlato dell’eliminazione dei californiani in questa maniera, rispondendo a tutti quelli che vorrebbero gli Warriors alla fine di un ciclo:

“Voglio rimanere un Warrior per tutta la vita e continuare a giocarmela coi miei ragazzi. Un sacco di gente dice che la dinastia degli Warriors è finita, ma sono le stesse persone che dicevano che fosse finita nel 2019 quando se ne è andato Kevin Durant. Ma non è così. Quattro anni dopo dicono ancora che sia finita. Benissimo. Si sono sempre sbagliati. Sono le stesse persone che dicevano che non ce l’avrei fatta nella NBA. Le stesse persone che dicevano che ‘Una squadra che tira dal palleggio non può vincere il titolo’. Sono quelle persone lì. Prestate attenzione a chi dice certe cose: non hanno mai fatto parte di una dinastia. Avete mai visto il grande Shaquille O’Neal, il mio giocatore preferito da ragazzino, dire ‘Oh, è finita’? No. E sapete perché? Perché lui lo capisce.”

NBA, Draymond Green e il pronostico su Lakers-Denver: “Vincerà LA in 6 partite”

Dopodiché, il faro di Golden State si è concentrato sulla lotta ad Ovest, con i Denver Nuggets che affronteranno i Lakers in una finale di Conference davvero entusiasmante. Sarà la chance di vedere Anthony Davis contro Nikola Jokic:

“L’accoppiamento tra Anthony Davis e Nikola Jokic sarà la chiave. Il fatto che Jokic possa essere spostato in qualsiasi parte del campo può fare la differenza: ovunque lo metti crea problemi per la difesa dei Lakers, specialmente perché vogliono tenere AD il più vicino possibile all’area. Toccherà ai Lakers scegliere se impedire a Jokic di passarla o di segnare. È più semplice cercare di togliergli gli assist. Ma non puoi concedergli entrambi: se lo fa, perdi. È molto semplice. Denver è pronta a fare il salto, lo stanno facendo e lo stiamo vedendo… ma penso che ci sarà una riproposizione del 2020. E penso che i Lakers ce la faranno in sei partite, chiudendo i conti in casa.”

