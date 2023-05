Phoenix Suns, Monty Williams esonerato dal proprietario NBA Matt Ishbia

L’interruzione del percorso Playoff dei Phoenix Suns – eliminati in Gara 6 dai Denver Nuggets – costa la panchina a coach Monty Williams. La decisione maturata dal proprietario Matt Ishbia nell’immediato dopo la sconfitta è stata comunicata all’allenatore nella serata americana di sabato 13 maggio dal GM James Jones.

Il curriculum di Monty Williams ai Phoenix Suns

Williams lascia l’Arizona forte di due riconoscimenti come coach dell’anno nel quadriennio targato Suns. Ha il merito di aver riportato la franchigia alle NBA Finals nel 2021, poi perse contro i Bucks. Proprio con Milwaukee, tra le altre, si apre un interessante scenario testa a testa per i profili tecnici più ambiti sul mercato delle panchine NBA. Al momento non sono emersi favoriti per la successione di Monty Williams alla guida di Phoenix.

in aggiornamento