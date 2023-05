NBA, i Celtics portano la sfida con i Sixers a Gara 7

Questa serie Playoff tra Celtics e Sixers è ricca di momenti importanti e grandi prestazioni di alcuni dei migliori giocatori della lega. Il protagonista di Gara 7 è stato Jayson Tatum. La stella di Boston aveva giocato parecchio male nei primi tre quarti, tirando con 1 su 13 dal campo. Philadelphia era avanti di due lunghezze quando mancavano 12 minuti alla fine della partita, ed è in quel momento che Tatum è salito in cattedra.

Nel quarto quarto, il numero 0 dei Celtics ha segnato 16 punti realizzando quattro degli otto tiri tentati. Ha segnato di più lui che tutti i Sixers, che hanno segnato solo 11 punti nell’ultimo periodo. Secondo ESPN Stats & Information, è il quinto giocatore negli ultimi 20 anni a segnare più di tutta la squadra avversaria in un ultimo quarto di una sfida in cui poteva essere eliminato dai Playoff. Boston è riuscita a vincere una Gara 6 fondamentale in trasferta, e potrà giocarsi il passaggio alle Eastern Conference Finals davanti ai suoi tifosi al TD Garden. A fine partita, Tatum ha parlato della sua prestazione:

“Chiaramente ero molto frustrato. L’unica cosa che vuoi è vincere e giocare bene. E quando i tiri non vanno a segno, le cose possono non andare bene per la tua squadra. E tu vuoi che vada bene. Spero che la prossima volta inizio in modo migliore. Ma se è questo che devo fare per vincere, lo farò. Domenica c’è una partita molto importante, c’è Gara 7, e non vedo l’ora di tornare in campo per poter riscattarci davanti ai nostri tifosi”

Joe Mazzulla ha parlato dell’importanza per Tatum di continuare a giocare bene e impegnarsi, in difesa e a rimbalzo, anche quando i tiri non entravano. Per l’head coach dei Celtics, queste cose lo hanno tenuto in partita e gli hanno permesso di ritornare a segnare nell’ultimo quarto:

“Il suo equilibrio gli ha permesso di andare avanti. Lo standard che si è dato, che se non riesce a segnare sta giocando una brutta pallacanestro, è sbagliato. Ha avuto diverse partite in questa serie in cui ha giocato al suo meglio senza bisogno di segnare. La sua comunicazione con i compagni, l’intensità difensiva e la sua forza nel portare la palla gli hanno permesso di rimanere in partita. E quindi gioca con un grande equilibrio a prescindere di come sta andando la partita”

