I Milwaukee Bucks sono alla ricerca di un nuovo allenatore dopo aver esonerato Mike Budenholzer: tra i nomi che circolano, quello di Kenny Atkinson si è fatto più insistente in queste ore. L’attuale vice di Steve Kerr avrà un colloquio con la dirigenza del Wisconsin nei prossimi giorni, mentre gli alti piani dei Bucks tengono in considerazione anche altre candidati.

ESPN Sources: Milwaukee was granted permission to interview Golden State associate HC Kenny Atkinson. Some of other candidates expected to meet with Bucks on coaching job are Milwaukee associate HC Charles Lee, ex-Charlotte coach James Borrego. There will be additional candidates…

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 10, 2023