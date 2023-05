NBA, Nikola Jokic guida i Nuggets alle Western Conference Finals

Dopo aver raccolto il miglior record a ovest durante la stagione regolare e aver eliminato Minnesota al primo turno di playoff, i Nuggets liquidano i Suns in sei partite e avanzano alle Western Conference Finals. Nella partita di stanotte, Denver ha vinto in trasferta per 125-100. La sfida è stata a senso unico. Dopo il primo tempo, gli ospiti si trovavano sopra di 30 punti, e negli ultimi due quarti si sono limitati ad amministrare il grande vantaggio accumulato. Miglior realizzatore è, ancora una volta, Nikola Jokic, che ha chiuso la serie con 32 punti, 12 assist e 10 rimbalzi, tirando 13/18 dal campo.

In questi Playoff il serbo si è definitivamente imposto come uno dei migliori giocatori della lega. Paradossale a dirsi, ma erano in molti a criticarlo nonostante i due titoli di MVP vinti. Contro i Suns abbiamo visto forse la migliore versione di sempre di Jokic, che in sei partite ha avuto una media di 34.5 punti, 13 rimbalzi e 10 assist. Una prestazione dominante nella metà campo offensiva con tripla doppia di media annessa. A fine partita ha detto:

“Abbiamo aggredito gli avversari per tutta la partita, soprattutto nel primo tempo. Eravamo semplicemente troppo forti oggi”

Questa serie è stata importante anche per l’altra stella della squadra, Jamal Murray. Nei Playoff giocati nella bolla di Orlando il mondo aveva scoperto che il canadese poteva diventare uno dei migliori giocatori della lega. Nella stagione successiva aveva tenuto la sua migliore media realizzativa, finché l’infortunio al legamento crociato anteriore non lo ha costretto a restare fuori dal campo per 18 mesi. Quest’anno è stato in crescendo per il play di Denver, e nella serie contro Phoenix Murray ha viaggiato a 25 punti e 6.5 assist.

I Nuggets tornano così a giocare le Western Conference Finals per la prima volta dal 2020. Le ultime tre volte che sono arrivati alle Finali di Conference – nell’anno della bolla di Orlando, nel 2009 e nel 1985 – hanno incontrato i Lakers, uscendo sempre perdenti. Vedremo se si confermerà questa tendenza, o se saranno gli Warriors i prossimi sfidanti.

