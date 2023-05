NBA, Joel Embiid commenta la sconfitta in Gara 6: “Sappiamo quello che dobbiamo fare”

Questa notte i Philadelphia 76ers avevano l’occasione di vincere Gara 6 contro i Celtics in casa, e volare alle Eastern Conference Finals per la prima volta dal 2001. Ma i Sixers si sono sciolti nell’ultimo quarto, e giocheranno così la partita da dentro o fuori al TD Garden. Joel Embiid, che stanotte ha messo a referto 26 punti e 10 rimbalzi con 9/19 dal campo, a fine partita ha detto che lui e i compagni sono pronti per giocare Gara 7:

“Sappiamo quello che dobbiamo fare. Abbiamo già giocato in trasferta e abbiamo vinto. Non sarà facile giocare in quell’ambiente, ma è sempre la stessa cosa. Tutti devono fare un passo in avanti, soprattutto io. Devo essere più aggressivo, devo tirare bene e fare in modo di servire i miei compagni. Tutti devono fare il loro lavoro e fare un passo in più. Ma sarà divertente. Gara 7… è per questo che giochiamo, per partite di questo tipo. Stanotte è stata dura, ma sappiamo quanto potevamo giocare meglio. Dobbiamo rispondere e dobbiamo vincere”

Anche l’head coach dei Sixers Doc Rivers ha commentato la sconfitta, parlando dei problemi al tiro e della mentalità dei suoi giocatori:

“Non penso che abbiamo tirato bene. Abbiamo avuto molti tiri da tre aperti, e non li abbiamo segnati. Non mi è piaciuto in generale come abbiamo giocato nella metà campo offensiva, soprattutto negli ultimi minuti. Dobbiamo affrontare questa squadra e batterla. Niente è cambiato, nello spogliatoio va tutto nel verso giusto. Erano delusi per la sconfitta, ma nessuno nello spogliatoio pensa di aver perso la serie. Ve lo posso giurare”

Joel Embiid ha parlato dell’apporto dato da Robert Williams agli avversari, e della ricetta per battere i Celtics:

“[Robert Williams] Non è stato decisivo. Abbiamo sbagliato troppi tiri aperti, devo segnarli in futuro. C’è un motivo per il quale hanno raddoppiato molto, hanno protetto il pitturato. E’ in questi momenti che devo avere fiducia nei compagni e continuare a muovere la palla. Dobbiamo avere fiducia l’uno nell’altro e costruire i tiri migliori. Penso che abbiamo avuto un sacco di buone opportunità, e dobbiamo solo convertirle e segnare”

Leggi anche:

NBA, i Celtics portano la sfida con i Sixers a Gara 7

NBA, Nikola Jokic guida i Nuggets alle Western Conference Finals

Annunciati i tre quintetti All-NBA 2022-2023