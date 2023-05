Annunciati i tre quintetti All-NBA 2022-2023

La NBA ha svelato i componenti dei tre quintetti All-NBA per la stagione 2022-2023. Modalità di votazione classica: primo quintetto (5 punti), secondo (3 punti) e terzo (1 punto). La sommatoria ha disegnato il quadro dei migliori 15 monete giocatori della stagione.

Chi è stato votato nel primo quintetto All-NBA 2022-2023

Giannis Antetokounmpo è stato votato ancora una volta all’unanimità nel primo quintetto (500 punti). Per “The Greek Freak” si tratta della quinta inclusione nel First-Team, la settima in assoluto tra gli All-NBA.

Segue Jayson Tatum che riceve 92 preferenze nel primo quintetto per 484 punti complessivi, mentre l’MVP Joel Embiid riceve 87 preferenze (474 punti complessivi).

Chiudono il First-Team il debuttante Shai Gilgeous-Alexander con 407 punti e Luka Dončić con 403.

Chi è stato votato nel secondo quintetto All-NBA 2022-2023

Il bi-MVP in carica Nikola Jokić trova posto nel secondo quintetto con 364 punti complessivi, seguito da Donovan Mitchell (349), Stephen Curry (188), Jimmy Butler (182) e Jaylen Brown (169).

Chi è stato votato nel terzo quintetto All-NBA 2022-2023

Terzo quintetto guidato dai due migliori giocatori della rivelazione Sacramento Kings: Domantas Sabonis (147) e De’Aaron Fox (144), seguono Damian Lillard (137), Julius Randle (125) e LeBron James (81) giunto alla 19esima inclusione in un quintetto All-NBA.

Gli esclusi eccellenti

Tanti i nomi eccellenti che non sono stati inclusi nei tre migliori quintetti All-NBA.

A cominciare da Anthony Davis con 65 punti complessivi, proseguendo poi con Lauri Markkanen (49), Ja Morant (44) che non essendo stato inserito in nessuno dei tre quintetti non riceverà la Rose Rule provision nella sua estensione da rookie.

Rimangono fuori anche Jrue Holiday (39 punti), Kevin Durant (35), Jalen Brunson (23), Kawhi Leonard (15), Pascal Siakam (15), Anthony Edwards (14), Jaren Jackson Jr. (11), Devin Booker (10), Bam Adebayo (9) e James Harden (6).

