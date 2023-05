NBA, gli Warriors battono i Lakers in Gara 5 e allungano la serie

I Golden State Warriors dopo la sconfitta di Gara 4 a Los Angeles erano con le spalle al muro e avevano bisogno di vincere la Gara 5 casalinga per evitare l’eliminazione.

Warriors che partono forte e chiudono il primo tempo con addirittura 70 punti segnati contro i 59 subiti controllando la gara nel secondo tempo e vincendo con il risultato finale di 121-106.

Complici le prestazioni sottotono di Klay Thompson e Jordan Poole (che chiudono rispettivamente con 10 e 11 punti), è ancora Stephen Curry il miglior marcatore dei suoi con 27 punti segnati e 8 assist, seguito dai 25 con 7 rimbalzi di Andrew Wiggins (10/18 al tiro), dai 20 punti con 10 rimbalzi di Draymond Green che registra la sua seconda partita da 20 punti in questa postseason dopo Gara 5 contro i Sacramento Kings.

Prima di questi Playoff non segnava 20 o più punti addirittura dal Christmas Day del 2019.

Nel post partita Green ha commentato in questo modo la sua prestazione:

Anche Steve Kerr ha elogiato la grandissima Gara 5 del suo numero 23:

“Penso che te lo aspetti solo in una situazione come questa in cui stai affrontando l’eliminazione. Draymond è uno dei più grandi competitori che io conosca. Non gli ho detto niente. Non ha bisogno di discorsi di incoraggiamento da parte mia, questo è certo”.