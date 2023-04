NBA, Ime Udoka è il nuovo head coach degli Houston Rockets

Dopo il turbolento episodio che l’ha costretto ad allontanarsi dalla panchina di Boston ad inizio stagione, Ime Udoka tornerà ad allenare in NBA.

La notizia è arrivata ieri dal solito Woj, che ieri ha comunicato in un tweet che Ime Udoka sarà il nuovo head coach degli Houston Rockets per la stagione 2023-2024.

ESPN Sources: Ime Udoka has agreed to a deal to become the next Houston Rockets coach. pic.twitter.com/xhcDRDfnNJ

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 24, 2023